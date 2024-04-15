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Сегодня, 16:38

Потапова и Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
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Россиянки Анастасия Потапова и Вера Звонарева вышли в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте.

В первом круге дуэт победил пару Эйжа Мухаммад (США)/ Алдила Сутджиади (Индонезия) со счетом 2:6, 6:3, 10:8. Матч длился 1 час 25 минут.

За выход в полуфинал россиянки встретятся с победительницами матча Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — Ингрид Нил (Эстония)/Ульрикке Эйкери (Норвегия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова/Вера Звонарева (Россия) — Эйжа Мухаммад/Алдила Сутджиади (США/Индонезия, 4) — 2:6, 6:3, 10:8

Теннис
Анастасия Потапова
Вера Звонарева
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