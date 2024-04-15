Касаткина продолжает быть лучшей россиянкой в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 11-е место.

Также в топ-20 входят россиянки Екатерина Александрова (16-я), Людмила Самсонова (17-я) и Вероника Кудерметова (19-я).

Анастасия Павлюченкова продолжает оставаться на 22-й строчке, как и Анна Калинская — на 26-й.

Первая пятерка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, третья — американка Коко Гауфф, четвертая — Елена Рыбакина из Казахстана, замыкает топ-5 американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 15 апреля:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10?835 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8045

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4870

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4195

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3658

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313...

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650;

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2550...

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383...

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141...

26 (26). Анна Калинская (Россия) — 1959...

36 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1502...

43 (39). Мирра Андреева (Россия) — 1343...

45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275...

62 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1055...

67 (67). Элина Аванесян (Россия) — 1024...

96 (95). Мария Тимофеева (Россия) — 749

97 (96). Камилла Рахимова (Россия) — 748...

100 (99). Эрика Андреева (Россия) — 742.