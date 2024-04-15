Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:50

Касаткина продолжает быть лучшей россиянкой в обновленном рейтинге WTA

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 11-е место.

Также в топ-20 входят россиянки Екатерина Александрова (16-я), Людмила Самсонова (17-я) и Вероника Кудерметова (19-я).

Анастасия Павлюченкова продолжает оставаться на 22-й строчке, как и Анна Калинская — на 26-й.

Первая пятерка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, третья — американка Коко Гауфф, четвертая — Елена Рыбакина из Казахстана, замыкает топ-5 американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 15 апреля:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10?835 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8045

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4870

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4195

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3658

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313...

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650;

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2550...

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383...

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141...

26 (26). Анна Калинская (Россия) — 1959...

36 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1502...

43 (39). Мирра Андреева (Россия) — 1343...

45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275...

62 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1055...

67 (67). Элина Аванесян (Россия) — 1024...

96 (95). Мария Тимофеева (Россия) — 749

97 (96). Камилла Рахимова (Россия) — 748...

100 (99). Эрика Андреева (Россия) — 742.

Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Каким получился сериал Fallout — адаптация культовой игровой вселенной
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина
Politico назвала причину отказа Байдена выступать с обращением после атаки Ирана
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Медведчук назвал Зеленского причиной разрушения Украины
Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области на 14 млн
Популярное видео
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шнайдер победила Звонареву и вышла в финал квалификации турнира в Штутгарте

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости