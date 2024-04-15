Касаткина продолжает быть лучшей россиянкой в обновленном рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, которая занимает 11-е место.
Также в топ-20 входят россиянки Екатерина Александрова (16-я), Людмила Самсонова (17-я) и Вероника Кудерметова (19-я).
Анастасия Павлюченкова продолжает оставаться на 22-й строчке, как и Анна Калинская — на 26-й.
Первая пятерка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, третья — американка Коко Гауфф, четвертая — Елена Рыбакина из Казахстана, замыкает топ-5 американка Джессика Пегула.
Рейтинг WTA от 15 апреля:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10?835 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8045
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4870
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4195
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995
8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3658
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313...
16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650;
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2550...
19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383...
22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141...
26 (26). Анна Калинская (Россия) — 1959...
36 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1502...
43 (39). Мирра Андреева (Россия) — 1343...
45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275...
62 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1055...
67 (67). Элина Аванесян (Россия) — 1024...
96 (95). Мария Тимофеева (Россия) — 749
97 (96). Камилла Рахимова (Россия) — 748...
100 (99). Эрика Андреева (Россия) — 742.