Тарпищев: «Калинская может попасть в топ-10 рейтинга WTA»

«Калинская прибавила заметно, мозги и техника у нее хорошие. Вопрос только в физике. Но она может еще прибавить. Видно, что с возрастом вошла в нужные рамки. Потенциал хороший, реально может в топ-10 быть», — цитирует Тарпищева ТАСС.

22 февраля состоится матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае, в котором 40-я ракетка мира Анна Калинская сыграет с 3-й ракеткой мира Коко Гауфф. Начало — в 19.30 мск.

В предыдущем раунде россиянка обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:4, 7:5.