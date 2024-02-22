Свентек победила китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал турнира в Дубае
Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае.
В четвертьфинале теннисистка из Польши обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2.
В полуфинале Свентек встретится с победителем матча Коко Гауфф (США, 3) — Анна Калинская (Россия, Q).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) — 6:3, 6:2
Новости