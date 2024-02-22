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22 февраля, 19:43

Свентек победила китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ига Свентек.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в полуфинал турнира WTA в Дубае.

В четвертьфинале теннисистка из Польши обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:2.

В полуфинале Свентек встретится с победителем матча Коко Гауфф (США, 3) — Анна Калинская (Россия, Q).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) — 6:3, 6:2

Теннис
Ига Свентек
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