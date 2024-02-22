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22 февраля, 15:54

Кирстя в четвертьфинале турнира в Дубае победила Вондроушову, отыграв шесть матчболов

Сергей Разин
корреспондент
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Румынская теннисистка Сорана Кирстя в четвертьфинале турнира в Дубае обыграла Маркету Вандроушову со счетом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету 33-летней румынки 7 эйсов, двойная ошибка, 5 реализованных брейк-пойнтов из 23 и 6 отыгранных матчболов. Во втором сете Кирстя уступала 2:5.

В полуфинале Кирстя встретится с итальянкой Ясмин Паолини, которая вышла в следующий раунд после неявки Елены Рыбакиной.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сорана Кирстя (Румыния) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — 2:6, 7:6 (7:1), 6:2

Маркета Вондроушова
Сорана Кирстя
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