Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

25 февраля, 09:48

Тарпищев назвал причины поражения Калинской в финале турнира в Дубае

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисистка Анна Калинская.
Анна Калинская.
Фото Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Анны Калинской в матче с итальянкой Ясмин Паолини (6:4, 5:7, 5:7) в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

«Она играла прилично, но присутствовала нервная усталость. Может быть, в концовке не хватило разумного риска. Но это зависит от свежести. После середины третьего сета пошли ошибки, да и в концовке второго они были. Она пыталась рвать игру, но иногда рвала ее не на тех мячах. Вроде бы проиграла из-за своих ошибок, но они были объяснимы тем, что она пыталась обострить игру. Но мощностей уже таких не было. Второй сет она должна была выигрывать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Калинская не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. По ходу турнира в Дубае россиянка обыграла трех представительниц топ-10 — Игу Свентек (1), Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3).

Анна Калинская
Шамиль Тарпищев
4
3
Читайте также
Президент РФ Путин сегодня обратится к Федеральному собранию
Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков — о поражении Калинской в финале: «Анне нужно было выигрывать в двух сетах»

Калинская обратилась к Рублеву после поражения в финале турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости