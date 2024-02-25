Тарпищев назвал причины поражения Калинской в финале турнира в Дубае

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Анны Калинской в матче с итальянкой Ясмин Паолини (6:4, 5:7, 5:7) в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

«Она играла прилично, но присутствовала нервная усталость. Может быть, в концовке не хватило разумного риска. Но это зависит от свежести. После середины третьего сета пошли ошибки, да и в концовке второго они были. Она пыталась рвать игру, но иногда рвала ее не на тех мячах. Вроде бы проиграла из-за своих ошибок, но они были объяснимы тем, что она пыталась обострить игру. Но мощностей уже таких не было. Второй сет она должна была выигрывать», — сказал Тарпищев «СЭ».

Калинская не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. По ходу турнира в Дубае россиянка обыграла трех представительниц топ-10 — Игу Свентек (1), Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3).