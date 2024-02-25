Калинская обратилась к Рублеву после поражения в финале турнира в Дубае
Российская теннисистка Анна Калинская отреагировала на слова Андрея Рублева перед финалом турнира WTA в Дубае (ОАЭ). Он посоветовал ей наслаждаться.
«Я наслаждалась до счета 5:3, в следующий раз дай мне больше вариантов, Андрей», — написала теннисистка в соцсетях.
В финале россиянка проиграла в матче с итальянкой Ясмин Паолини (6:4, 5:7, 5:7).
Калинская не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. По ходу турнира в Дубае россиянка обыграла трех представительниц топ-10 — Игу Свентек (1), Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3).
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