Калинская обратилась к Рублеву после поражения в финале турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская отреагировала на слова Андрея Рублева перед финалом турнира WTA в Дубае (ОАЭ). Он посоветовал ей наслаждаться.

«Я наслаждалась до счета 5:3, в следующий раз дай мне больше вариантов, Андрей», — написала теннисистка в соцсетях.

В финале россиянка проиграла в матче с итальянкой Ясмин Паолини (6:4, 5:7, 5:7).