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24 февраля, 23:50

Чесноков — о поражении Калинской в финале: «Анне нужно было выигрывать в двух сетах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Анны Калинской в финале турнира в Дубае от итальянки Ясмины Паолини (6:4, 5:7, 5:7).

«Калинская имела 5:4 и 15:0... Просто четыре ошибки подряд допустила. Блин, это вообще! У Паолини ракетка больше, чем ее тело, обалдеть просто! Смотрел я эту игру, расстроился. Обидно, игрок, который обыгрывает Свентек и Гауфф, а потом проигрывает Паолини... Она хорошо играет, но Калинской нужно было выигрывать в двух сетах», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

25-летняя россиянка не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. Паолини выиграла второй трофей на этом уровне.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Анна Калинская
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