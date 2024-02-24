Чесноков — о поражении Калинской в финале: «Анне нужно было выигрывать в двух сетах»

Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Анны Калинской в финале турнира в Дубае от итальянки Ясмины Паолини (6:4, 5:7, 5:7).

«Калинская имела 5:4 и 15:0... Просто четыре ошибки подряд допустила. Блин, это вообще! У Паолини ракетка больше, чем ее тело, обалдеть просто! Смотрел я эту игру, расстроился. Обидно, игрок, который обыгрывает Свентек и Гауфф, а потом проигрывает Паолини... Она хорошо играет, но Калинской нужно было выигрывать в двух сетах», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

25-летняя россиянка не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. Паолини выиграла второй трофей на этом уровне.