Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:58

Тарпищев назвал перспективной пару Кудерметова — Самсонова после победы на турнире в Дубае

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой в парном разряде на турнире в Дубае (ОАЭ).

«Они вместе только начали в этом году играть. Равно говорить о результатах, надо время еще, чтоб сыграться. Но в принципе пара может быть перспективной. Все будет зависеть от их внутренних взаимоотношений. Будем надеяться, что все сложится», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале девушки обыграли пару из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

Кудерметова взяла шестой титул в парной карьере, в том числе второй подряд — в Дубае, Самсонова — первый.

Шамиль Тарпищев
1
0
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крейчикова в двух сетах обыграла Свентек в финале турнира в Дубае

Веснина считает, что пара Кудерметова — Самсонова со временем может претендовать на «Большой шлем»
Новости
RSS RSS
Все новости