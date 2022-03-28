Звонарева вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Майами

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в Майами. Вместе с Лаурой Зигемунд из Германии они переиграли во втором круге дуэт Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) в двух сетах.

Следующий соперник пары — Магда Линетт/Сара Соррибес Тормо (Польша/Испания).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 6) — 7:6 (7:4), 6:3