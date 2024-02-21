Стала известна соперница Калинской в четвертьфинале турнира в Дубае

Американская теннисистка Коко Гауфф победила чешку Каролину Плишкову в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу американки.

В четвертьфинале турнира Гауфф встретится с россиянкой Анной Калинской, которая ранее в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии (6:4, 7:5).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 2:6, 6:4, 6:3