Стала известна соперница Калинской в четвертьфинале турнира в Дубае
Американская теннисистка Коко Гауфф победила чешку Каролину Плишкову в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае.
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу американки.
В четвертьфинале турнира Гауфф встретится с россиянкой Анной Калинской, которая ранее в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии (6:4, 7:5).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 2:6, 6:4, 6:3
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