Халеп заявила, что ожидает решение CAS по ее делу: «Кошмар, в котором я жила, закончился»

Румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала пост в преддверии вынесения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее делу.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало экс-первую ракетку мира на четыре года за нарушение антидопинговых правил — отстранение продлится до 6 октября 2026 года. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат.

«Кошмар, в котором я жила на протяжении полутора лет, закончился. У меня была возможность защитить себя в CAS и показать, что я никогда не употребляла допинг. Это то, что я говорила с первого дня, когда меня обвинили. Теперь я ожидаю решения с высоко поднятой головой и хочу поблагодарить вас, моих болельщиков, игроков, бывших теннисистов, легенд спорта, моих спонсоров и всех остальных за невероятную поддержку. Хочу поблагодарить вас за безоговорочное доверие. Эта поддержка значила все для меня и давала силы, чтобы продолжать бороться каждый день за правду. Я поделюсь следующими новостями по делу, как только получу их. Желаю вам всего наилучшего. Добро и правда всегда побеждают», — написала Халеп в своих сецсетях.

После решения ITIA Халеп подала в суд на производителя биодобавок. 17 февраля стало известно, что румынская теннисистка требует возмещения ущерба на сумму более 10 миллионов долларов от компании Quantum Nutrition. Спортсменка считает, что запрещенное вещество могло попасть в ее организм с добавкой, которую она принимала в 2022 году, при этом роксадустат не был указан на этикетке.