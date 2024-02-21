Белоруска Саснович вместе с Зигемунд вышла в четвертьфинал парного турнира в Дубае

Белорусская теннисистка Александра Саснович и немка Лаура Зигемунд победили Шувэй Се из Тайваня и представительницу Бельгии Элизу Мертенс в 1/8 финала турнира в Дубае в парном разряде.

Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 10:8 в пользу белоруски и немки.

В четвертьфинале турнира Саснович и Зигемунд сыграют против Ульрикке Эйкери и У Фансыэнь (Норвегия/Тайвань), которые в первом круге выбили российских теннисисток Анастасию Потапову и Веру Звонареву.