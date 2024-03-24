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24 марта, 19:40

Касаткина проиграла Кирсте в третьем круге турнира в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами.

В третьем круге она проиграла представительнице Румынии Соране Кирсте со счетом 5:7, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 29 минут.

11-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнт из 3. На счету 24-й ракетки мира Кирсти 2 эйса, 1 двойная и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Следующей соперницей Кирсти станет победительница матча Дэниэлл Коллинз (США) — Элина Аванесян (Россия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Сорана Кирстя (Румыния, 19) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 7:5, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
Сорана Кирстя
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