Соболенко тренируется в Майами после смерти Кольцова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко принимает участие в тренировке на турнире в Майами, сообщает The Tennis Letter.

Ранее сообщалось, что 25-летняя спортсменка примет участие в турнире, но откажется от интервью и участия в пресс-конференциях.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Перед кончиной он также находился в Майами.

Полиция Майами объявила, что начала расследование предполагаемого самоубийства Кольцова.