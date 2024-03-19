Определилась соперница Рыбакиной во втором круге турнира в Майами
Датчанка Клара Таусон обыграла американку Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами (США) — 6:3, 3:6, 6:2.
Матч длился 2 часа.
Во втором круге Таусон встретится с 4-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Клара Таусон (Дания, Q) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:3, 3:6, 6:2
Катержина Синякова (Чехия) — Ана Богдан (Румыния) — 6:2, 6:4
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