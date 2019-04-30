Итальянское издание La Gazzetta dello Sport привело свою версию списка самых красивых спортсменок. В него вошли две россиянки - легкоатлетка Дарья Клишина и теннисистка Мария Шарапова.

Полностью список выглядит следующим образом: Федерика Пеллегрини (плавание), Антония Мишура (баскетбол), Доротея Вирер (биатлон), Мария Шарапова (теннис), Эжени Бушар (теннис), Каролина Костнер (фигурное катание), Дарья Клишина (легкая атлетика), Алекс Морган (футбол), Линдси Вонн (горные лыжи), Камилла Джорджи (теннис).