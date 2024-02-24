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24 февраля, 13:40

Селиваненко рассказал, что думает об игре Калинской в турнире в Дубае

Виктория Кравченко
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, что думает о выступлении россиянки Анны Калинской.

Ранее 25-летняя россиянка стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала турнира WTA 1000 из квалификации.

«Анна в этом году показывает уверенный рассудительный теннис. С такой игрой Аня имеет все основания претендовать на место среди лидеров. Что касается предсказания результатов, то это настолько традиционный формальный вопрос, что не вижу смысла в подобных рассуждениях», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале «тысячника» Калинская встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Матч между ними пройдет 24 февраля.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11554049-selivanenko-o-vyhode-kalinskoj-v-final-turnira-v-dubae-ona-imeet-vse-osnovaniya-pretendovat-na-mesto-sredi-liderov.html
Анна Калинская
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