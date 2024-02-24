Селиваненко рассказал, что думает об игре Калинской в турнире в Дубае

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, что думает о выступлении россиянки Анны Калинской.

Ранее 25-летняя россиянка стала второй теннисисткой в истории, дошедшей до финала турнира WTA 1000 из квалификации.

«Анна в этом году показывает уверенный рассудительный теннис. С такой игрой Аня имеет все основания претендовать на место среди лидеров. Что касается предсказания результатов, то это настолько традиционный формальный вопрос, что не вижу смысла в подобных рассуждениях», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.