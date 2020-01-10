Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в Окленде
07:54
Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира в австралийском Окленде. В четвертьфинале американка в двух сетах одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд — 6:4, 6:3
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic 2020
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Серена Уильямс (США, 1) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 6:3
Каролин Возняцки (Дания, 5) — Юлия Гергес (Германия, 4) — 6:1, 6:4
Джессика Пегула (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:0, 3:2 отказ 2-го игрока
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