Чесноков отреагировал на сухое поражение Павлюченковой в матче со Свентек

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал матч второго круга турнира в Риме, в котором первая ракетка мира Ига Свентек обыграла Анастасию Павлюченкову со счетом 6:0, 6:0.

«Ничего страшного нет, что Настя проиграла с таким счетом. Она только возвращается после травмы, и этот результат для нее не особо показательный. Из русскоязычных Соболенко, Рыбакина, Жабер могут навязать борьбу. Из представительниц России никого не вижу — результаты говорят сами за себя, их вынесли в одну калитку. Вот Рыбакина дважды ее в этом году обыграла. Честно говоря, в Майами Ига просто не играла, потому что увидела, что идет по сетке на Рыбакину — испугалась и не захотела начинать турнир. Сейчас грунтовый сезон, где Свентек почти невозможно остановить. Вот где Свентек и могла проиграть, так это в Мадриде, ибо там быстрые корты, а тут другое положение дел», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Свентек в третьем круге сыграет с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США).