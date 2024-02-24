Калинская проиграла Паолини в финале турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская в трех сетах уступила итальянке Ясмин Паолини в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу представительницы Италии.

25-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Паолини ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9. В решающей партии Калинская вела 5:3, но позволила сопернице реализовать два брейк-пойнта.

Калинская не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. Однако по ходу турнира в Дубае россиянка обыграла трех представительниц топ-10 — Игу Свентек (1), Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3).

Паолини выиграла второй трофей WTA в одиночном разряде. До этого она также становилась победительницей трех парных турниров.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ясмин Паолини (Италия) — Анна Калинская (Россия, Q) — 4:6, 7:5, 7:5