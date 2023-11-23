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Сегодня, 17:45

Самсонова назвала Серену Уильямс величайшей теннисисткой всех времен

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» рассказала, кого считает величайшей теннисисткой всех времен.

— За что вы любите теннис?

— Я люблю соревноваться. В отпуске даже немного скучаю по этому чувству, несмотря на очень насыщенный календарь тура.

— Что самое сложное в теннисе?

— Я не люблю летать, поэтому перемещение между турнирами для меня большой стресс. Также мне тяжело дается смена часовых поясов.

— Кто величайшая теннисистка всех времен?

— Серена Уильямс.

— Вы говорили, что вам нравится Мария Шарапова. Знакомы ли с ней?

— Нет, мы не знакомы. Но я уверена, что она бы понравилась мне как человек, — сказала Самсонова «СЭ».

Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.

Полностью интервью Людмилы Самсоновой читайте на сайте «СЭ».

Теннис
Людмила Самсонова
Серена Уильямс
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