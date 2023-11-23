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Сегодня, 18:00

Людмила Самсонова хотела бы, чтобы бол-бои вернулись на корты

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» рассказала о своих предпочтениях в теннисе.

— Какой удар вы считаете своим фирменным?

— Подача.

— Крученная или плоская подача?

— Крученая.

— Выход к сетке или игра на задней линии?

— Выход к сетке.

— Больше любите смотреть по ТВ теннис или какой-то другой вид спорта?

— По телевизору мне очень нравится смотреть легкую атлетику, фигурное катание и художественную гимнастику.

— Самое абсурдное правило тенниса?

— Я бы хотела, чтобы бол-бои вернулись на корты и приносили нам полотенца. Сейчас мы теряем много времени на это, — сказала Самсонова «СЭ».

Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.

Полностью интервью Людмилы Самсоновой читайте на сайте «СЭ».

Теннис
Людмила Самсонова
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