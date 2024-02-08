Тарпищев считает, что Веснина может спокойно играть до 40 лет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что олимпийская чемпионка россиянка Елена Веснина может спокойно играть до 40 лет и даже дольше.

«Играть в паре Веснина вполне потянет. Главное, чтобы физические кондиции были в норме, а так она до 40 лет может спокойно играть и даже дольше. Вон Навратилова вообще до 50 играла», — сказал Тарпищев ТАСС.