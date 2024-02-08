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8 февраля, 22:04

Тарпищев считает, что Веснина может спокойно играть до 40 лет

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что олимпийская чемпионка россиянка Елена Веснина может спокойно играть до 40 лет и даже дольше.

«Играть в паре Веснина вполне потянет. Главное, чтобы физические кондиции были в норме, а так она до 40 лет может спокойно играть и даже дольше. Вон Навратилова вообще до 50 играла», — сказал Тарпищев ТАСС.

37-летняя теннисистка объявила о возвращении в теннисный тур 28 декабря. На летних Олимпийских играх-2020 в Токио теннисистка завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде спортсменка ни разу не выходила на корт.

Источник: https://tass.ru/sport/19936755
Елена Веснина
Шамиль Тарпищев
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