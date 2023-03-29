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Сегодня, 23:25

Кирстя во второй раз в карьере и впервые за 10 лет вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Руслан Минаев
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Румынка Сорана Кирстя обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Майами (США) — 6:4, 6:4.

32-летняя теннисистка во второй раз в карьере и впервые за 10 лет вышла в полуфинал турнира WTA 1000. В 2013 году Кирстя отобралась в полуфинал турнира в Монреале (Канада), тогда она дошла до финала и уступила Серене Уильямс (2:6, 0:6).

За выход в финал в этом году Кирстя сыграет с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).

Теннис
Сорана Кирстя
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