Александрова победила Линетт, отыграв у соперницы четыре матчбола
Россиянка Екатерина Александрова в первом круге турнира WTA в Аделаиде выиграла в трех сетах у польской теннисистки Магды Линетт — 6:3, 6:7 (8:10), 7:5.
Игра проодолжалась 2 часа 45 минут. После проигранной первой партии Александрова отыграла четыре матчбола Линетт на тай-брейке во втором сете.
Соперницей Александровой во втором круге станет другая представительница России Вероника Кудерметова, обыгравшая в 1/16 финала американку Эшлин Крюгер — 6:2, 7:5.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 3:6, 7:6 (10:8), 7:5
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