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Сегодня, 16:19

Чесноков назвал ужасной игру Самсоновой на старте сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что первая ракетка России Людмила Самсонова показала ужасную игру в первых матчах сезона.

Во вторник Самсонова проиграла Лауре Зигемунд (7:6 (7:1), 4:6, 4:6) в первом круге турнира в Аделаиде. До этого Самсонова уступила соотечественнице Мирре Андреевой (2:6, 1:6) в своем первом матче в сезоне в Брисбене.

«Первый матч она проиграла Мирре Андреевой, которая находится в хорошей форме, а второй проиграла Зигемунд. Знаете, с Зигемунд играть не так просто, она может абсолютно все: и плотно подать, и срезать, и укоротить. Не у многих есть такое разнообразие ударов. Если говорить об игре Самсоновой, то она сейчас просто ужасная, я не знаю, как можно так играть в турнирах WTA. Не знаю, с чем это связано. Надеюсь, к Открытому чемпионату Австралии она наберет форму», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
Людмила Самсонова
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