Россиянка Грачева вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»
17:11
Россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля». В первом круге победительница квалификации взяла верх над Айллой Томлянович и Австралии.
Соперница Грачевой определится в игре представительницы Туниса Онс Жабер и еще одной россиянки Вероники Кудерметовой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия, Q) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:2