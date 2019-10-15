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Россиянка Грачева вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

17:11

Россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг «ВТБ Кубка Кремля». В первом круге победительница квалификации взяла верх над Айллой Томлянович и Австралии.

Соперница Грачевой определится в игре представительницы Туниса Онс Жабер и еще одной россиянки Вероники Кудерметовой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия, Q) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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