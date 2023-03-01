Олимпийская чемпионка Веснина ждет второго ребенка

Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина сообщила, что ждет второго ребенка.

«Счастье, которое греет изнутри. Скоро стану мамой двоих», — написала теннисистка в соцсетях, выложив видео с округленным животом.

У спортсменки также есть дочь Елизавета, которая родилась в 2018 году.

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером по паре был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде Елена ни разу не выходила на корт.