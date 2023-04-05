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Сегодня, 22:58

Рахимова вышла в третий круг турнира в Боготе

Виктория Кравченко
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Камилла Рахимова.
Фото Global Look Press

Россиянка Камилла Рахимова обыграла канадку Эжени Бушар (6:0, 6:7 (7:9), 6:4) во втором круге турнира в Боготе (Колумбия).

В третьем круге соперницей Рахимовой станет победительница пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия, 4) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:0, 6:7 (7:9), 6:4

Теннис
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