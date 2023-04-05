Рахимова вышла в третий круг турнира в Боготе
Россиянка Камилла Рахимова обыграла канадку Эжени Бушар (6:0, 6:7 (7:9), 6:4) во втором круге турнира в Боготе (Колумбия).
В третьем круге соперницей Рахимовой станет победительница пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Камилла Рахимова (Россия, 4) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:0, 6:7 (7:9), 6:4
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