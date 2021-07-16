Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Лозанне

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

Во втором круге россиянка уступила Кларе Бюрель из Франции в трех сетах.

Единственной представительницей России на турнире остается Наталья Вихлянцева, которая встретится в четвертьфинале с победителем пары Марина Заневская (Бельгия) — Штефани Фегеле (Швейцария).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Клара Бюрель (Франция) — Камилла Рахимова (Россия) — 1:6, 6:3, 6:3