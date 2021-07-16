Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Лозанне
15:22
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
Во втором круге россиянка уступила Кларе Бюрель из Франции в трех сетах.
Единственной представительницей России на турнире остается Наталья Вихлянцева, которая встретится в четвертьфинале с победителем пары Марина Заневская (Бельгия) — Штефани Фегеле (Швейцария).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Клара Бюрель (Франция) — Камилла Рахимова (Россия) — 1:6, 6:3, 6:3
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