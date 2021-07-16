Казахстанка Дияс обыграла Джорджи и вышла в третий круг турнира в Лозанне
13:34
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс во втором круге турнира в Лозанне обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Дияс сделала 5 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
В третьем круге Дияс встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Астра Шарма (Австралия).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Зарина Дияс (Казахстан) — Камила Джорджи (Италия, 4) — 6:4, 6:4
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