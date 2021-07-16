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Казахстанка Дияс обыграла Джорджи и вышла в третий круг турнира в Лозанне

13:34
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс во втором круге турнира в Лозанне обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Дияс сделала 5 эйсов и совершила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

В третьем круге Дияс встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) — Астра Шарма (Австралия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Камила Джорджи (Италия, 4) — 6:4, 6:4

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Сергей Разин все материалы автора

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