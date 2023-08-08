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Сегодня, 22:34

Потапова проиграла Муховой и не смогла выйти во второй круг турнира в Монреале

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Россиянка Анастасия Потапова проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в первом круге турнира в Монреале (Канада) — 6:7 (4:7), 2:6. Матч длился 1 час 46 минут.

Потапова сделала за игру 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. У Муховой — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Мухова встретится с румынкой Сораной Кирстя.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия, 14) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
Каролина Мухова
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