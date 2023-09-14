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Сегодня, 01:12

Потапова обыграла Жабер и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в третий круг турнира в Сан-Диего. В двух сетах она переиграла Онс Жабер из Туниса — 6:4, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 47 минут. 22-летняя россиянка подала 1 раз навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. 29-летняя тунисская теннисистка дважды подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей россиянки будет София Кенин из США.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 1) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Анастасия Потапова
Онс Жабер
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