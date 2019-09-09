Потапова и Сизикова пробились во второй раунд парного турнира в Хиросиме

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй раунд турнира в Хиросиме (Япония) в парном разряде. Они обыграли испанский дуэт Георгина Гарсия Перес/Сара Соррибес Тормо — 6:4, 6:4.

Матч продолжался один час и 11 минут. В следующем раунде россиянки сыграют с победителями матча Харука Каджи (Япония)/Юнри Намигата (Япония) — Присцилла Хон (Австралия)/Татьяна Мария (Германия).

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Георгина Гарсия Перес/Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — 6:4, 6:4