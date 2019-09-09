Потапова и Сизикова пробились во второй раунд парного турнира в Хиросиме
10:38
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй раунд турнира в Хиросиме (Япония) в парном разряде. Они обыграли испанский дуэт Георгина Гарсия Перес/Сара Соррибес Тормо — 6:4, 6:4.
Матч продолжался один час и 11 минут. В следующем раунде россиянки сыграют с победителями матча Харука Каджи (Япония)/Юнри Намигата (Япония) — Присцилла Хон (Австралия)/Татьяна Мария (Германия).
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Георгина Гарсия Перес/Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — 6:4, 6:4
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