Плишкова и тренер Саша Бажин вновь разорвали сотрудничество

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» Каролина Плишкова прекратила сотрудничество с немецким специалистом Сашей Бажиным.

«Каролина, спасибо, что еще раз попробовала со мной. Спасибо за все веселые моменты и созданные воспоминания. Всего тебе наилучшего от меня и удачи на Открытом чемпионате США. Надеюсь, ты выиграешь свой турнир «Большого шлема». Давай посмотрим, и что ждет меня в будущем. Есть предложения, ребята?» — написал Бажин в своих социальных сетях.

31-летняя Плишкова впервые начала сотрудничать с Бажиным в конце 2020 года. Об их разрыве стало известно в июле 2022, после неудачного выступления Каролины на Уимблдоне-2022. Прошлогодняя финалистка потерпела неожиданное поражение от британки Кэйти Бултер во втором круге соревнований.

В декабре того же года Саша вернулся в штаб чешки. На Уимблдоне-2023 Плишкова проиграла в первом круге.