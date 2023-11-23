Первая ракетка России назвала удивительный факт о себе
Российская теннисистка Людмила Самсонова в интервью «СЭ» отметила, что у нее нет подруг в WTA-туре.
— Удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?
— Я люблю петь и без ума от животных.
— Есть ли у вас подруги в туре?
— К сожалению, нет. Из-за конкуренции нам сложно выстроить дружеские отношения.
— Лучший совет, который дали вам родители?
— Что я могу сделать все, что задумала.
— Могли бы вы вспомнить момент, когда получали больше всего поддержки от своих подписчиков?
— Возможно, именно после азиатской серии меня особенно сильно поддержали за последний период, — сказала Самсонова «СЭ».
Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.
Полностью интервью Людмилы Самсоновой читайте на сайте «СЭ».
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