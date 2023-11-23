Самсонова — о возможности поужинать с любым человеком в истории: «Джордан»
Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» рассказала о любимых фильмах и выбрала, с кем известных личностей она хотела бы поужинать.
— Самый вдохновляющий спортивный фильм?
— Мне понравились документальные фильмы про Усэйна Болта, Леброна Джеймса, Майкла Джордана, сестер Уильямс. Я смотрела много фильмов про великих спортсменов.
— Фильм, который заставил прослезиться?
— «Хатико».
— Кто икона стиля?
— Из мира спорта назову Марию Шарапову. Если в целом, то надо хорошо подумать об этом. Не готова ответить.
— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?
— Мне нравятся фильмы «Диснея». Хотя я и старовата для них, но посмотрела бы их все еще раз.
— Если бы можно было выбрать одно блюдо на всю жизнь, то что бы это было?
— Суши.
— Вам можно поужинать с любым человеком в истории. Кто бы это был?
— Майкл Джордан, — сказала Самсонова «СЭ»,
Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.
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