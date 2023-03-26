Пегула — о Рыбакиной и Соболенко: «Действительно здорово, что у нас есть такая звездная сила»

Американская теннисистка Джессика Пегула согласилась с мнением о том, что в этом сезоне есть несколько игроков, способных бросить вызов представительнице Польши Иге Свентек.

«Да, вы видите, как Соболенко и Рыбакина делают это снова и снова. Я думаю, что всегда кто-то будет [кто сможет бросить вызов Свентек]. Это показывает глубину женской игры, что любой может сделать шаг вперед и взять на себя управление. Я думаю, это действительно здорово, что у нас есть такие большие игроки, «звездная сила». Это также придает мне уверенности в том, что я могу быть следующей», — приводит Sportskeeda слова Пегулы.

Ранее Пегула в третьем круге турнира в Майами обыграла соотечественницу Дэниэлл Коллинз. В 1/8 финала она встретится с Магдой Линетт из Польши.