Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Осаке
09:18
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче 1/4 финала турнира в Осаке обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:2, 6:2. В полуфинале Павлюченкова сыграет с немкой Ангелик Кербер.
Осака (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мисаки Дои (Япония, WC) — 6:2, 6:2
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