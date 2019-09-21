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Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Осаке

09:18
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче 1/4 финала турнира в Осаке обыграла японку Мисаки Дои со счетом 6:2, 6:2. В полуфинале Павлюченкова сыграет с немкой Ангелик Кербер.

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мисаки Дои (Япония, WC) — 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tokio/2019/11/2/

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