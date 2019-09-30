Павлюченкова обыграла Кудерметову в первом раунде турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову (6:0, 3:6, 7:6(7:4)) в матче первого раунда турнира WTA в Пекине (Китай).

Матч продолжался два часа и 31 минуту. В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Софией Кенин.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 3:6, 7:6(7:4)

Дженнифер Брэди (США, Q) — Аманда Анисимова (США) — 6:7(4:7), 7:6(7:2), 6:34

Мэдисон Кис (США, 11) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 7:6(7:5)

Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 6:3