Павлюченкова обыграла Кудерметову в первом раунде турнира в Пекине
10:19
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову (6:0, 3:6, 7:6(7:4)) в матче первого раунда турнира WTA в Пекине (Китай).
Матч продолжался два часа и 31 минуту. В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Софией Кенин.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:0, 3:6, 7:6(7:4)
Дженнифер Брэди (США, Q) — Аманда Анисимова (США) — 6:7(4:7), 7:6(7:2), 6:34
Мэдисон Кис (США, 11) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 7:6(7:5)
Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:2, 6:3