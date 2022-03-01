Россиянка Звонарева уступила в первом круге турнира в Лионе

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила выступления на турнире в Лионе. В первом круге она в двух сетах уступила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 7) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:0, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния, 2) — Мариам Болквадзе (Грузия, Q) — 6:3, 6:1