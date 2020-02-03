Отец Софии Кенин объяснил, почему уехал из СССР

Отец американки Софии Кенин Александр рассказал, почему в 1987 году уехал из СССР. Его дочь стала победительницей Australian Open.

— На мой взгляд, у игроков с русскими корнями есть важный стержень и его не отнять, — цитирует The Times отца Кенин. В СССР все было запрещено. Я восемь лет пытался уехать, но государство все контролировало, по своему желанию не могли уехать за границу. Сначала в США было очень трудно. Утром учился, а вечером и ночью работал — водил такси, не говоря по-английски. Диспетчер объяснял маршрут, а я ничего не понимал. Но справился. Мы способны на многое, если хотим выжить.