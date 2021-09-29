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Потапова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Казахстане

10:20
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Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).

Во втором круге россиянка победила Кристину Младенович из Франции со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

В следующем раунде Потапова сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция, 6).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, WC) — Кристина Младенович (Франция, 3) — 1:6, 6:4, 6:3

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Екатерина Савостина все материалы автора

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