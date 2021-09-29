Потапова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Казахстане
10:20
Российская теннисистка Анастасия Потапова прошла в четвертьфинал турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).
Во втором круге россиянка победила Кристину Младенович из Франции со счетом 1:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
В следующем раунде Потапова сыграет с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция, 6).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, WC) — Кристина Младенович (Франция, 3) — 1:6, 6:4, 6:3
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