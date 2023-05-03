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Сегодня, 09:43

Ольховский высказался о шансах Кудерметовой и Пегулы на выход в полуфинал турнира в Мадриде

Виталий Косик
Корреспондент
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянка Вероника Кудерметова и американка Джессика Пегула находятся в хорошей форме, поэтому имеют равные шансы выйти в полуфинал турнира в Мадриде.

«Трудно сказать, кто выиграет этот матч. Обе теннисистки находятся в хорошей форме, но у Кудерметовой последние два матча были очень тяжелыми, и сейчас ей достался непростой соперник, но я думаю, что шансы равны. Вероника на этом турнире показывает довольно острую игру, не боится играть слета, уверенно действует в завершении атак, поэтому она обыгрывает своих соперниц», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Матч между Кудерметовой и Пегулой пройдет сегодня, 3 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17664595
Теннис
Вероника Кудерметова
Джессика Пегула
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