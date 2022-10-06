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6 октября, 19:51

Надежда Петрова считает, что после ухода сестер Уильямс и Шараповой в женском теннисе осталось мало звезд

Алина Савинова
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Российская теннисистка Надежда Петрова считает, что в женском теннисе осталось не так много ярких фигур, какими были сестры Уильямс, Шарапова и Клейстерс.

«Это правда. Спросите прохожего на улице, знает ли он, кто сейчас звезды в теннисе, он не ответит. Может, всему виной смена поколений. Ушла элитная десятка тех, кого мы называли звездами первой величины, те, кто были прямо личностями. Да, в этом году о себе заявила Ига Швентек — «Большие Шлемы», много побед. А где другие? Где Онс Жабер? Мне ее теннис больше всего приятен и интересен, за счет ее разнообразия. Но ее нет на первых полосах», — цитирует Петрову «КП Спорт».

Также она сказала, у кого из нынешних представительниц женского тенниса есть шансы стать легендой.

«Думаю, может Швентек, но не уверена. Да, она достаточно молодая, у нее три победы на Большом Шлеме. Если она будет дальше продолжать в таком духе, продержится долгое время в десятке, то у нее есть шанс», — добавила теннисистка.

Винус Уильямс выступала в теннисе до 2020 года. Она является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США, четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Ее сестра Серена Уильямс завершила карьеру после поражения от австралийки Айле Томлянович в матче 3-го круга US Open-2022. На счету американской теннисистки четыре победы на Олимпийских играх.

Источник: https://www.kp.ru/sports/tennis/nadezhda-petrova-v-zhenskom-tennise-posle-uhoda-sester-uilyams-i-drugih-zvezd-ostalos-malo-lichnostej/
Теннис
Винус Уильямс
Мария Шарапова
Надежда Петрова
Серена Уильямс
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