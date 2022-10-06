Надежда Петрова считает, что после ухода сестер Уильямс и Шараповой в женском теннисе осталось мало звезд

Российская теннисистка Надежда Петрова считает, что в женском теннисе осталось не так много ярких фигур, какими были сестры Уильямс, Шарапова и Клейстерс.

«Это правда. Спросите прохожего на улице, знает ли он, кто сейчас звезды в теннисе, он не ответит. Может, всему виной смена поколений. Ушла элитная десятка тех, кого мы называли звездами первой величины, те, кто были прямо личностями. Да, в этом году о себе заявила Ига Швентек — «Большие Шлемы», много побед. А где другие? Где Онс Жабер? Мне ее теннис больше всего приятен и интересен, за счет ее разнообразия. Но ее нет на первых полосах», — цитирует Петрову «КП Спорт».

Также она сказала, у кого из нынешних представительниц женского тенниса есть шансы стать легендой.

«Думаю, может Швентек, но не уверена. Да, она достаточно молодая, у нее три победы на Большом Шлеме. Если она будет дальше продолжать в таком духе, продержится долгое время в десятке, то у нее есть шанс», — добавила теннисистка.

Винус Уильямс выступала в теннисе до 2020 года. Она является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США, четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Ее сестра Серена Уильямс завершила карьеру после поражения от австралийки Айле Томлянович в матче 3-го круга US Open-2022. На счету американской теннисистки четыре победы на Олимпийских играх.