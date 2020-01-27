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Мугуруза обыграла Бертенс и вышла в четвертьфинал Australian Open

08:33
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруза в четвертом раунде Australian Open обыграла голландку Кики Бертенс со счетом 6:3, 6:3.

Испанка шесть раз подала на вылет, сделала четыре двойных ошибки и взяла пять брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале Мугуруза встретится с победительницей матча Ангелик Кербер — Анастасия Павлюченкова.

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) — Кики Бертенс (Голландия, 9) — 6:3, 6:3

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