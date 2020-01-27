Мугуруза обыграла Бертенс и вышла в четвертьфинал Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруза в четвертом раунде Australian Open обыграла голландку Кики Бертенс со счетом 6:3, 6:3.

Испанка шесть раз подала на вылет, сделала четыре двойных ошибки и взяла пять брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале Мугуруза встретится с победительницей матча Ангелик Кербер — Анастасия Павлюченкова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Кики Бертенс (Голландия, 9) — 6:3, 6:3