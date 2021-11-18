Мугуруса прокомментировала победу на Итоговом чемпионате WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою победу на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре.

В финальной встрече она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:3, 7:5.

«Очень счастлива и чувствую облегчение, потому что в начале турнира у меня были проблемы, но потом стала играть лучше. Я сохраняю выдержку, потому что эта победа очень много значит для меня. Выиграть столь большой турнир в Мексике — это просто идеально. Рада, что снова доказала себе, что я могу быть лучшей, могу быть маэстро, как говорят в Испании», — цитирует Мугурусу пресс-служба тура.

Отметим, Мугуруса стала первой испанкой, выигравшей итоговый турнир WTA.