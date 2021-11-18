«Села в машину и начала рыдать». Серена Уильямс вспомнила о скандале в Индиан-Уэллсе в 2001 году

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что все еще переживает о скандале, случившемся на турнире в Индиан-Уэллсе в 2001 году.

В финальной игре Уильямс-младшая обыграла бельгийскую теннисистку Ким Клейстерс. На протяжении всего матча зрители освистывали американку. Сообщалось, что отец сестер Уильямс решал, кто из дочерей должен победить в той или иной встрече. Из-за этого зрители бойкотировали теннисисток.

«Помню, как играла в том печально известном матче. Мне было тяжело, никогда этого не забуду. Я села в машину и начала рыдать. Никакого празднования не было. Я просто плакала, плакала и плакала. Спустя 14 лет эта травма все еще сказывается. Я сидела ванной и думала: «Я не вернусь. Не думаю, что должна делать это. Что, если они опять будут меня освистывать?» Мне было очень трудно», — цитирует Серену Reuters.

Ранее Серена и Винус Уильямс посетили показ фильма «Король Ричард», который рассказывает историю их отца Ричарда Уильямса.