Мугуруса после победы над Клийстерс похвалила соперницу

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса после победы над над бельгийкой Ким Клийстерс со счетом 6:2, 7:6 (8:6) на турнире в Дубае отметила, что ее соперница — невероятная. Клийстерс вышла на корт впервые с 2012 года.

— Ким отлично сыграла, особенно в конце второго сета, — сказала Мугуруса. — Я не знала, как будет действовать Клийстерс. Она невероятная и были моменты, в которых она играла просто великолепно. Это особые чувства. Думаю, она будет прибавлять от матча к матчу и еще доставит нам проблемы.